В Воронеже начнут патрулировать частный сектор на наличие костров

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В управе Ленинского района прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в противопожарный период.

Руководителям органов ТОС рекомендовали провести разъяснительную работу с жителями улиц частного сектора, прилегающих к лесному массиву о необходимости строго соблюдения мер пожарной безопасности при ведении хозяйственной деятельности и проявлению бдительности при наблюдении за окружающей обстановкой.

Руководителям образовательных учреждений предписали провести тематические занятия с учащимися о соблюдении мер пожарной безопасности при нахождении в лесу или вблизи лесов.

После введения в регионе особого противопожарного режима сотрудники правы будут патрулировать жилую застройку, соцобъекты, прилегающие к лесному массиву, с привлечением сотрудников полиции, отдела надзорной деятельности Ленинского района и Новоусманского лесничества.