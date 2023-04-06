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НовостиОбщество6 апреля 2023 6:13

В воронежских новостройках подешевели квартиры

Цены на жилье в трех районах города упали на 4 тысячи за квадрат
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

В Воронеже по итогам марта 2023 года снизилась средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках. Теперь, по подсчетам аналитиков портала domostroyrf.ru, она составляет 95 868 рублей, что на 4166 рублей ниже цен февраля.

Заметнее всего подешевели квартиры в новостройках Железнодорожного района, где квадратный метр упал в цене на 8,8 тысячи. В Коминтерновском районе стоимость квадратного метра снизилась на 5,6 тысячи, а в Ленинском – на 523 рубля.

В то же время выросли цены на жилье в новостройках Левобережного, Советского и Центрального районов.