Воронежцев приглашают на уборку Михайловского кордона

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Общественники приглашают воронежцев принять участие в экопикнике в городище «Михайловский кордон» 21 апреля, чтобы собрать скопившийся за зиму и с прошлого сезона мусор. Акция приурочена к Всероссийскому дню заботы о памятниках истории и культуры.

После пикника участников ждет увлекательная лекция-экскурсия, посвященная славянам на Дону в VIII-X веках и юго-восточной окраине Руси.

Место сбора в верху у лестницы к роднику поселка Рыбачий в 18:00. Координаты - 51.742675, 39.225700.

Организаторы обещают обеспечить участников уборки мешками и перчатками. Но предварительно надо зарегистрироваться.

Контактное лицо - Никитин Александр Петрович 89204445049