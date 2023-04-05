В Воронеже объявили поиски 12-летней девочки

Ориентировка из группы волонтеров. Фото: Предоставлено "КП"

Первый казачий спасательный центр «Регион 36» объявил срочные поиски 12-летней девочки. Как сообщили волонтеры, 5 апреля Полина Ананьева ушла из дома на улице 45-й Стрелковой дивизии в Воронеже и не вернулась.

Девочка была одета в светлое клетчатое пальто, черные штаны и ботинки. Полина среднего телосложения, ее рост - 167 см.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении подростка, просят позвонить но номерам: 112 или 8 920 404 60 00.

В конце прошлой неделе завершились поиски двух детей из Бобровского района. Подростки сняли в Воронеже квартиру и жили там несколько дней.