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НовостиПроисшествия5 апреля 2023 19:40

В Воронеже объявили поиски 12-летней девочки

5 апреля ребенок не вернулся домой
Анна ГРЕБЕНКИНА
Ориентировка из группы волонтеров.

Ориентировка из группы волонтеров.

Фото: Предоставлено "КП"

Первый казачий спасательный центр «Регион 36» объявил срочные поиски 12-летней девочки. Как сообщили волонтеры, 5 апреля Полина Ананьева ушла из дома на улице 45-й Стрелковой дивизии в Воронеже и не вернулась.

Девочка была одета в светлое клетчатое пальто, черные штаны и ботинки. Полина среднего телосложения, ее рост - 167 см.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении подростка, просят позвонить но номерам: 112 или 8 920 404 60 00.

В конце прошлой неделе завершились поиски двух детей из Бобровского района. Подростки сняли в Воронеже квартиру и жили там несколько дней.