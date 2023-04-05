В Воронеже во время строительства Остужевской развязки перенесут инженерные сети

Мэр утверждает, что, несмотря на сложности, работы на Остужевской развязке идут по графику. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Во вторник, 4 апреля, мэр Воронежа Вадим Кстенин обсудил с первым заместителем главы администрации по городскому хозяйству Сергеем Петриным и профильными специалистами сложности, возникающие по ходу строительства Остужевской развязки.

Главной проблемой сейчас являются инженерные сети. Они есть почти на каждом квадратном метре, причем некоторые из них – неучтенные.

– Часть уже вынесена, но другие препятствуют монтажу свай, которые необходимы для создания перекрестка в разных уровнях, - отметил Вадим Кстенин. – Это работы не остановит, дорожникам есть, чем заняться, пока разрабатывают технические решения.

Также на совещании обсудили вынос сетей на участке от перекрестка до развязки с трассой М4. В недалеком будущем он будет расширен – до полноценных шести полос.

Вадим Кстенин поставил задачу учитывать при работах дорожную обстановку. Тем более, что начинается дачный сезон – а в это время дороги особенно загружены.

– При перекладке коммуникаций будем делать все по полосам, без полного перекрытия. Строительство идет по графику, угроз срыва сроков ни заказчики, ни подрядчики не видят. Продолжу держать реализацию проекта на личном контроле. – рассказал мэр.

Напомним, сейчас работы идут сразу по двум этапам проекта. Один из них предусматривает реконструкцию участка улицы Остужева в районе железнодорожных путей. Вместо одного путепровода там появится два. Движение по каждому будет идти в одном направлении, что позволит значительно увеличить пропускную способность.

Один из путепроводов уже сделан, реконструкция второго продолжается. Сейчас идет монтаж пролетов. В 2023 году его уже введут в эксплуатацию.

В рамках другого этапа на перекрестке улиц Остужева и Минской появится двухуровневая развязка по типу «клеверного листа». Сейчас там идет переустройство многочисленных сетей коммуникаций, делают съезды будущей развязки. Внутри «турбокольца», которое организовали на время дорожных работ, чтобы сохранить возможность проезда для горожан, идет установка промежуточных опор. Построить развязку планируют к концу 2024 года.