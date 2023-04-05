В Воронежской области рассказали, когда откроют закрытые на время половодья мосты

В Воронежской области через полторы-две недели откроют движение по шести затопленным или разведенным на время половодья мостам. Решение приняли в связи с интенсивным понижением уровня воды в Дону.

17 апреля планируют открыть мост на временной объездной дороге в селе Новоживотинное в Рамонском районе. 18 или 19 апреля – переправу на дороге Воронеж-Малышево-Гремячье в Хохольском районе.

Сразу на трех мостах разрешат движение в период с 20 по 21 апреля. Это касается переправ:

на дороге: трасса «Дон»-Богучар-Петропавловка в Богучарском районе,

на дороге Давыдовка-Аношкино-Селявное у села Хворостань в Лискинском районе;

на дороге Воронеж-Луганск-Давыдовка в Острогожском районе.

В период с 20 по 22 апреля откроют мост на дороге Ольховатка-Старая Калитва в Верхнемамонском районе.

При этом специалисты следят за паводком. Если ситуация по каким-то причинам изменится, сроки открытия мостов могут и отложить.