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НовостиОбщество5 апреля 2023 15:27

В центре Воронежа появятся маленькие скульптуры, посвященные Петру I

Их установят на проспекте Революции, у библиотеки Никитина и на Есенинской аллее
Юрий КОЗЛОВ
Странности современной архитектуры проспекта Революции могут немного скрасить небольшие скульптуры, посвященные Петру I.

Странности современной архитектуры проспекта Революции могут немного скрасить небольшие скульптуры, посвященные Петру I.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

В Воронеже стартовал конкурс скульпторов. Они могут продемонстрировать на нем свои произведения в форме малых композиций, посвященных императору Петру I. Лучшие из них появятся на центральных улицах Воронежа - на проспекте Революции, у библиотеки Никитина и на Есенинской аллее. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Черноземья Вадим Кстенин.

- Личность первого российского императора является знаковой для истории Воронежа, вокруг нее немало легенд. Их визуальное воплощение на главной исторической улице будет притягивать интерес туристов и наполнит определенным шармом сам проспект Революции, - пояснил идею конкурса Вадим Кстенин.

С 5 апреля можно подавать заявки для участия в конкурсе. Их будут принимать до 30 апреля включительно.

- Представить свое видение городских миниатюр смогут мастера со всей России. Лучшие из них определит комиссия экспертов, - добавил мэр.

Скульптурные композиции, посвященные Петру I, есть в Калининграде, Симферополе, Рязани. Для Воронежа это будет первый опыт их установки.