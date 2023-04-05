В центре Воронежа появятся маленькие скульптуры, посвященные Петру I

Странности современной архитектуры проспекта Революции могут немного скрасить небольшие скульптуры, посвященные Петру I. Фото: Юрий КОЗЛОВ

В Воронеже стартовал конкурс скульпторов. Они могут продемонстрировать на нем свои произведения в форме малых композиций, посвященных императору Петру I. Лучшие из них появятся на центральных улицах Воронежа - на проспекте Революции, у библиотеки Никитина и на Есенинской аллее. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Черноземья Вадим Кстенин.

- Личность первого российского императора является знаковой для истории Воронежа, вокруг нее немало легенд. Их визуальное воплощение на главной исторической улице будет притягивать интерес туристов и наполнит определенным шармом сам проспект Революции, - пояснил идею конкурса Вадим Кстенин.

С 5 апреля можно подавать заявки для участия в конкурсе. Их будут принимать до 30 апреля включительно.

- Представить свое видение городских миниатюр смогут мастера со всей России. Лучшие из них определит комиссия экспертов, - добавил мэр.

Скульптурные композиции, посвященные Петру I, есть в Калининграде, Симферополе, Рязани. Для Воронежа это будет первый опыт их установки.