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НовостиОбщество5 апреля 2023 14:58

В Воронежской области в 2023 году появились еще 611 многодетных семей

Мальчиков по-прежнему рождается больше, чем девочек
Юрий КОЗЛОВ
За первые три месяца 2023 года в Воронежской области на свет появились 4126 малышей.

За первые три месяца 2023 года в Воронежской области на свет появились 4126 малышей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Воронежской области в первом квартале 2023 года на свет появились 4126 малышей. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Гусев.

По-прежнему рождается больше мальчиков, чем девочек, - соответственно 2094 и 2032. Родители, как и в 2022 году, чаще всего называют младенцев Михаилами и Софиями.

Значительно выросло за первые три месяца 2023 года число многодетных семей. Третьи дети родились у 611 пар, четвертые — у 211, пятые и последующие - у 128. В одной семье родился десятый ребенок. В первом квартале 2023 года на свет появились 33 двойни.