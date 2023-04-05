Дым в центре Воронежа напугал горожан

Пожар быстро потушили.
Фото: "Мой и твой Воронеж".
Жители центра Воронежа в районе недалеко от областной администрации увидели сильный дым. Вскоре туда приехали пожарные машины. Люди обеспокоились – в наше непростое время всего можно ожидать.
К счастью, ничего страшного не произошло. Специалисты МЧС быстро справились с небольшим пожаром
- Дым в центре Воронежа, который заметили горожане - последствия возгорания пристройки к магазину в доме на Станкевича 45. Пожар потушен, пострадавших нет, - сообщили в региональном ГУ МЧС.
Кстати, с 17 апреля в Воронежской области вводят особый противопожарный режим. Его нарушителям грозят крупные штрафы.