Дым в центре Воронежа напугал горожан

Пожар быстро потушили. Фото: "Мой и твой Воронеж".

Жители центра Воронежа в районе недалеко от областной администрации увидели сильный дым. Вскоре туда приехали пожарные машины. Люди обеспокоились – в наше непростое время всего можно ожидать.

К счастью, ничего страшного не произошло. Специалисты МЧС быстро справились с небольшим пожаром

- Дым в центре Воронежа, который заметили горожане - последствия возгорания пристройки к магазину в доме на Станкевича 45. Пожар потушен, пострадавших нет, - сообщили в региональном ГУ МЧС.

Кстати, с 17 апреля в Воронежской области вводят особый противопожарный режим. Его нарушителям грозят крупные штрафы.