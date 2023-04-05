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НовостиПроисшествия5 апреля 2023 14:31

Дым в центре Воронежа напугал горожан

Оказалось, что горела пристройка к магазину
Юрий КОЗЛОВ
Пожар быстро потушили.

Пожар быстро потушили.

Фото: "Мой и твой Воронеж".

Жители центра Воронежа в районе недалеко от областной администрации увидели сильный дым. Вскоре туда приехали пожарные машины. Люди обеспокоились – в наше непростое время всего можно ожидать.

К счастью, ничего страшного не произошло. Специалисты МЧС быстро справились с небольшим пожаром

- Дым в центре Воронежа, который заметили горожане - последствия возгорания пристройки к магазину в доме на Станкевича 45. Пожар потушен, пострадавших нет, - сообщили в региональном ГУ МЧС.

Кстати, с 17 апреля в Воронежской области вводят особый противопожарный режим. Его нарушителям грозят крупные штрафы.