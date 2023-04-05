В Воронежской области жители 30 районов в апреле останутся без электричества

Лампочки не будут светить с 8.00 до 17.00. Фото: Юрий КОЗЛОВ

До конца апреля в 30 районах Воронежской области будут проходить плановые отключения электричества. Время отключений будет стандартное – с 8.00 до 17.00. Специалисты «ТНС-Энерго» будут менять провода и опоры линий электропередач, проводить техническое обслуживание трансформаторных подстанций, а также строить новые линии электропередачи.

Электричество будут выключать в населенных пунктах Аннинского, Бобровского, Богучарского, Борисоглебского, Бутурлиновского, Верхнехавского, Воробьевского, Грибановского, Калачеевского, Каменского, Кантемировского, Каширского, Лискинского, Нижнедевицкого, Новоусманского, Новохоперского, Ольховатского, Острогожского, Павловского, Панинского, Петропавловского, Поворинского, Рамонского, Репьевского, Россошанского, Семилукского, Таловского, Терновского, Хохольского и Эртильского районов.

График отключений смотрите здесь.