В Воронеже поймали рецидивистку, обчистившую квартирную хозяйку и укравшую на работе три телефона за 400 тысяч

В Воронеже задержали рецидивистку, которая крала там, где жила и работала.

В полицию заявила 51-летняя дама: у нее с банковской карты исчезло более 72 тысяч рублей. Под подозрение полицейских попала квартирантка женщины. Когда ее задержали, 28-летняя девушка, которая уже была судима за кражи, призналась, что похитила банковскую карту в период отсутствия хозяйки и сняла с нее деньги, потому что беспечная дама хранила секретный пароль от карты вместе с ней.

Кроме того, правоохранители установили причастность задержанной к краже в одном из пунктов выдачи товара, расположенного на улице 25 Января. В октябре 2022 года девушка устроилась туда на временную работу и похитила оттуда три гаджета на общую сумму более 408 тысяч рублей. А потом продала через сайт бесплатных объявлений и в пункте приема.