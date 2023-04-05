В Воронежской области участковый за взятки с мигрантов получил 3 года колонии

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

85 тысяч рублей вышли экс-участковому в Семилукском районе боком. Полицейский попал под суд за взятки с мигрантов.

Инцидент произошел в сентябре 2022 года. Сотрудник полиции увидел на стройке в селе Новосильское мигрантов. Выяснил, что у иностранцев нет разрешения на работу в Российской Федерации. И потребовал с троих деньги, за то, что не будет привлекать их к ответственности за нарушение миграционного законодательства. С них получил 60 тысяч рублей. А затем еще 25 тысяч - с других мигрантов на этом же объекте.

За взятки суд приговорил мужчину к трем годам колонии общего режима, с лишением права занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов в течение двух лет, сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.