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НовостиПроисшествия5 апреля 2023 12:17

Жительница Воронежа лишилась более 1,1 млн рублей, пытаясь защитить персональные данные

За сутки в полицию обратились 14 жертв аферистов
Ярослав ИВАНОВ

4 апреля в полицию обратились 14 жителей Воронежской области, ставших жертвами дистанционных мошенников. В общей сложности они лишились более 2,5 млн рублей.

54-летней жительнице Воронежа 31 марта позвонил мужчина, представившийся сотрудником безопасности справочно-информационного интернет-портала. Аферист сообщил, что возможна утечка персональных данных женщины. Чтобы не допустить неприятных последствий, нужно было следовать инструкциям «специалиста».

Напуганная дама не разобралась в ситуации и под диктовку мошенника перевела все свои личные сбережения и потребительские кредиты на общую сумму в 1,1 млн рублей на "безопасные" счета. По окончании операции "специалист" на связь больше не выходил.