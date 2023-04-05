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НовостиОбщество5 апреля 2023 11:23

«Центральный универмаг» в Воронеже признали банкротом

Идея перепродажи одежды и обуви премиум-брендов провалилась
Олег КУЗНЕЦОВ
В Арбитражном суде приняли решение объявить «Центральный универмаг» банкротом.

В Арбитражном суде приняли решение объявить «Центральный универмаг» банкротом.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

В Арбитражном суде Воронежской области признали банкротом ООО «Центральный универмаг». Организация закупала за рубежом одежду, обувь и аксессуары премиум-брэндов, а потом перепродавала в ЦУМе. Для многих практичных воронежцев цены там казались неоправданно завышенными. А после того, как Европа повернулась к нам сами знаете каким местом, очевидно, что операции «купи-продай» с тамошними компаниями стало проворачивать сложнее.

В итоге находящуюся под контролем ДСК структуру будут банкротить. Юридическое лицо ликвидируют и продадут его имущество с торгов. Арбитражным управляющим назначили Ирину Сутягину из организации «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса».