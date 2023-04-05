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НовостиПроисшествия5 апреля 2023 9:57

Житель Казахстана сделал в Воронеже более 30 закладок с наркотиками

Мужчине грозит серьезный срок
Ярослав ИВАНОВ

В Воронеже будут судить 31-летнего уроженца Казахстана за сбыт наркотиков.

По версии следствия, в феврале 2023 года мужчина получал синтетические наркотики в расфасованном виде и оборудовал тайники в Ленинском районе Воронежа. Сведения о тайниках с "дурью" он передавал заинтересованным лицам. Правоохранители зафиксировали более 30 эпизодов распространения наркотиков. За распространение запрещенных препаратов в крупном размере фигуранту грозит серьезный срок.

Уголовное дело передали в Ленинский райсуд, сообщили в прокуратуре Воронежской области.