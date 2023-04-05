Житель Казахстана сделал в Воронеже более 30 закладок с наркотиками

В Воронеже будут судить 31-летнего уроженца Казахстана за сбыт наркотиков.

По версии следствия, в феврале 2023 года мужчина получал синтетические наркотики в расфасованном виде и оборудовал тайники в Ленинском районе Воронежа. Сведения о тайниках с "дурью" он передавал заинтересованным лицам. Правоохранители зафиксировали более 30 эпизодов распространения наркотиков. За распространение запрещенных препаратов в крупном размере фигуранту грозит серьезный срок.

Уголовное дело передали в Ленинский райсуд, сообщили в прокуратуре Воронежской области.