В марте спрос на ипотеку Сбера в Воронежской области вырос на 42%

В марте 2023 года Сбер в Воронежской области выдал почти 1,6 тыс. жилищных кредитов на 4,5 млрд рублей. По данным Домклик, это на 42% больше, чем в феврале, по количеству кредитов. В денежном выражении прирост составляет 49%.

Показатели прироста по выдаче ипотеки в Воронежской области выше чем в среднем по Черноземью в марте 2023 года, где Сбер выдал свыше 4,3 тыс. жилищных кредитов на 11 млрд рублей. Это на 32% больше, чем в феврале, по количеству кредитов. В денежном выражении прирост составляет 38%.

По-прежнему востребована льготная ипотека с господдержкой. В регионах Черноземья более 1 530 кредитов почти на 5,4 млрд рублей оформлено в марте (+74% к февралю) по программам«Семейная ипотека», «Господдержка» и «Ипотека для IT».

Олеся Боева, заместитель управляющего Воронежским отделением Сбербанка:

«Каждая вторая ипотека сегодня оформляется в Сбере. Всего в первом квартале этого года Сбер в Воронежской области выдал 3,4 тыс. жилищных кредитов на общую сумму 9,2 млрд рублей. При этом значительное позитивное воздействие на рынок оказывают меры господдержки и партнерские программы с девелоперами».