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НовостиПроисшествия5 апреля 2023 9:19

В Воронеже из-за ДТП с «ГАЗелью» образовалась большая пробка

Авария произошла на Антонова-Овсеенко
Ярослав ИВАНОВ
фото 36.мвд.рф

фото 36.мвд.рф

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии, из-за которой утром 5 апреля на окружной на Антонова-Овсеенко образовалась огромная пробка - там перевернулась «ГАЗель».

Авария произошла около 10.00 на улице 9 Января. По предварительным данным полиции, 49-летний водитель из Липецкой области на автомобиле «Шаман Шанкси» врезался в стоящую впереди «ГАЗель», которая от удара перевернулась.

В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, никто не пострадал.