В Воронеже из-за ДТП с «ГАЗелью» образовалась большая пробка

фото 36.мвд.рф

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии, из-за которой утром 5 апреля на окружной на Антонова-Овсеенко образовалась огромная пробка - там перевернулась «ГАЗель».

Авария произошла около 10.00 на улице 9 Января. По предварительным данным полиции, 49-летний водитель из Липецкой области на автомобиле «Шаман Шанкси» врезался в стоящую впереди «ГАЗель», которая от удара перевернулась.

В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, никто не пострадал.