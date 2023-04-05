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НовостиПроисшествия5 апреля 2023 9:01

В Воронеже задержали педофила, напавшего на пятиклассника у гаражей

Следователи завели уголовное дело
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: "КП" Архив

Воронежские следователи возбудили уголовное дело по факту совершения действий сексуального характера в отношении 11-летнего мальчика.

Инцидент произошел 2 апреля на улице Менделеева в районе гаражей. Мужчина завлек в заброшенное здание гулявшего мальчика, применил к ребенку силу и совершил иные сексуальные действия. Вернувшийся домой ребенок рассказал о случившемся родителям, которые обратились к правоохранителям.

- Подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия. Выполняется весь комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили «Комсомолке» в следственном управлении СК России по Воронежской области.