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НовостиДом. Семья5 апреля 2023 7:31

Воронежские волонтеры спасают новорожденных зайчат

Малышей привезли из соседней области
Ярослав ИВАНОВ
фото центра помощи диким животным "Сердце леса"

фото центра помощи диким животным "Сердце леса"

Волонтеры центра помощи диким животным "Сердце леса" спасают новорожденных зайчат, которых нашли в Тербунском районе Липецкой области. Это самец и самочка.

- Малышам плюс минус 10 дней, около недели они жили у нашедших и только сегодня приехали к нам. К сожалению, все это время зайчата употребляли только четверть объема козьего молока от суточной нормы, несмотря на все старания нашедших их людей. Поэтому у зайчат наблюдается истощение. Сейчас малышей перевели на специальный заменитель молока, - отметили волонтеры.