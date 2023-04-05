Воронежские волонтеры спасают новорожденных зайчат

фото центра помощи диким животным "Сердце леса"

Волонтеры центра помощи диким животным "Сердце леса" спасают новорожденных зайчат, которых нашли в Тербунском районе Липецкой области. Это самец и самочка.

- Малышам плюс минус 10 дней, около недели они жили у нашедших и только сегодня приехали к нам. К сожалению, все это время зайчата употребляли только четверть объема козьего молока от суточной нормы, несмотря на все старания нашедших их людей. Поэтому у зайчат наблюдается истощение. Сейчас малышей перевели на специальный заменитель молока, - отметили волонтеры.