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НовостиОбщество5 апреля 2023 7:34

Жители воронежского микрорайона Подгорное передали угощения в госпиталь

Женщины испекли домашние блины, пирожки и булочки для бойцов
Ирина КАЗАНИНА
Фото управы Коминтерновского района

Фото управы Коминтерновского района

Фото: Предоставлено

Жители микрорайона Подгорное Коминтерновского района собрали и передали посылки военнослужащим, раненым в ходе специальной военной операции и проходящим лечение в госпитале.

- Лечебные учреждения обеспечены всем необходимым, но жизнь обычно шире нормативов. Главное внимание и поддержка, которые так нужны нашим солдатам. Им важно, что о них думают, не забывают, - рассказал руководитель управы Виталий Поздняков.

Бойцы получили сладкие приветы – пироги, булочки, печенья, мед, варенья, которые приготовили и собрали женщины.

В управе района также рассказали, что посылки с подарками и гуманитарной помощью нашим бойцам, участникам специальной военной операции отправляются из городского микрорайона Подгорное каждый месяц.