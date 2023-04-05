Жители воронежского микрорайона Подгорное передали угощения в госпиталь

Фото управы Коминтерновского района Фото: Предоставлено

Жители микрорайона Подгорное Коминтерновского района собрали и передали посылки военнослужащим, раненым в ходе специальной военной операции и проходящим лечение в госпитале.

- Лечебные учреждения обеспечены всем необходимым, но жизнь обычно шире нормативов. Главное внимание и поддержка, которые так нужны нашим солдатам. Им важно, что о них думают, не забывают, - рассказал руководитель управы Виталий Поздняков.

Бойцы получили сладкие приветы – пироги, булочки, печенья, мед, варенья, которые приготовили и собрали женщины.

В управе района также рассказали, что посылки с подарками и гуманитарной помощью нашим бойцам, участникам специальной военной операции отправляются из городского микрорайона Подгорное каждый месяц.