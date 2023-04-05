В Воронеже в столкновении «Шевроле» и «Опеля» пострадали оба водителя

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Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии с двумя пострадавшими, которая произошла утром 4 апреля в Воронеже.

Около 9.40 в Ленинском районе 42-летняя автомобилистка на «Шевроле Спарк», следовавшая по улице Домостроителей со стороны улицы Маршака в направлении улицы Ворошилова, на регулируемом перекрестке при повороте налево столкнулась «Опель Астра», которым управлял 36-летний мужчина.

В результате ДТП оба водителя попали в больницу с травмами.

За 4 апреля в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 101 ДТП, в них пострадали восемь человек.