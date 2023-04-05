В Воронеже ищут подрядчиков для асфальтирования улиц частного сектора

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже начинают поиск подрядчиков на дорожные работы по асфальтированию дорог в частном секторе. Мэрия опубликовала список улиц – во всех районах города, включая отдаленные микрорайоны, - которые в будут заасфальтированы в 2023 году. В перечне более 70 улиц, посмотреть список можно здесь.

Как отмечают в мэрии, ранее этому направлению уделялось внимание по остаточному принципу, поскольку сначала было необходимо привести в порядок магистрали с наибольшим транспортным потоком. Но в 2022 на частный сектор единовременно выделили более 500 млн рублей (тогда уложили асфальт на 43 улицах частного сектора), и в этом году работы продолжат с сохранением финансирования.