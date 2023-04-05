В селе под Воронежем похоронили еще одного военного, погибшего в зоне СВО

фото из соцсетей администрации Митрофановского сельского поселения

В Митрофановке Кантемировского района простились с уроженцем села Алексеем Кукуевым. Он погиб 4 марта при выполнении служебно-боевых задач в зоне проведения СВО. Ему было 22 года. Церемония прощания с воинскими почестями прошла 1 апреля.

В Митрофановке у Алексея остались отец, мать и брат.

- Невосполнимую боль утраты и горечь с семьей погибшего разделяет каждый житель села Митрофановка и Кантемировского района. Молодой парень будет вечно жить в памяти земляков как защитник Родины. Его имя останется незыблемым наряду с теми именами, которые выбиты на памятниках воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Это люди одного подвига, одной истории. Вечная память и слава Герою! - отметили в некрологе сотрудники райадминистрации.