Воронежские гандболисты не проигрывают на протяжении десяти матчей

8 и 9 апреля «Воронеж» дважды сыграет в Москве с местным коллективом «МССУОР № 2-Академия». Начало обеих встреч в 12:00. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В спортивном центре «Гран-При» состоялся повторный матч чемпионата России по гандболу в высшей лиге среди мужских команд между «Воронежем» и казанским «Зилантом». Если на протяжении всего первого поединка в счете вели исключительно хозяева, то теперь с первых минут инициативой завладели гости. В концовке первого тайма их перевес достиг трех очков – 12:9, но воронежцы смогли до минимума свести отставание в счете к перерыву – 11:12. А начиная с 49-й минуты, наши парни перехватили инициативу, и до самого конца доминировали, хотя в итоге довольствовались ничьей - 27:27.

В ТОП результативных игроков воронежского клуба вошли – Руфат Мухтаров (десять очков), Павел Матвеев (четыре), Никита Арефин и Владимир Немцев (по три).

Таким образом, подопечные Алексея Доронкина продлили клубный рекорд текущей кампании – выдали серию из десяти матчей без поражений. Начиная с 20 января, они поочередно одолели белгородский «Технолог-Спартак» (четыре раза), астраханский «Динамо-СШОР», «ДГТУ-Лидер» (по два раза) и взяли три очка в матчах с «Зилантом».

После этой ничьей лидирует дубль «Чеховских медведей» (39 очков), следом располагаются «Воронеж» (38) и «Зилант» (36). Правда, по потерянным очкам лидируют наши земляки. Они провели на две игры меньше, чем подмосковный и казанский клубы. Теперь 8 и 9 апреля «Воронеж» дважды сыграет в Москве с местным коллективом «МССУОР № 2-Академия». Начало обеих встреч в 12:00.