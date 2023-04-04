В Воронеже у памятника Ивану Никитину сохранят историческую брусчатку

Фото пресс-службы администрации Воронежа.

Многие воронежские паблики сегодня, 4 апреля, сообщали о том, что будет перекладываться брусчатка у памятника Ивану Никитину. В администрации города подтвердили эту информацию.

- По понятным причинам для брусчатки изначально не прорабатывались отдельные проектные решения, но многие горожане просили, чтобы брусчатка заняла достойное место на обновляемом проспекте. Поэтому ее решили сохранить, - пояснили в мэрии Воронежа.

Напомним, что в конце минувшего года ее изъяли из грунта и уложили так, как позволяли временные рамки и погодные условия.

- С наступлением тепла брусчатку перекладывают, в том числе и потому, что необходимо изменить конфигурацию мощения. Оно будет выполнено таким образом, чтобы всем посетителям проспекта, в том числе и маломобильным горожанам, обеспечить свободный и комфортный доступ к памятнику Ивану Никитину и к клумбе, обрамление которой будет выполнено в виде лавочек – около них должны быть участки с ровной поверхностью, - уточнили власти города.