В Воронеже будут судить мужчину, на протяжении четырех лет скрывавшегося от полиции

В ходе потасовки злоумышленник нанес оппоненту не менее трех ударов ножом в область туловища. Фото: Алексей СЕРГУНИН

28-летнего жителя Воронежской области ждет суд в соответствии с п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ (кража) и ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Об этом сообщает телеграм-канал СУ СК РФ по Воронежской области.

Следствие установило, что в июле 2018 года мужчина похитил мобильный телефон из салона автомобиля, припаркованного вблизи искусственного водоема в селе Отрадное Бутурлиновского района. А в августе того же года во время отдыха в лесополосе Бобровского района между обвиняемым и новым знакомым произошел словесный конфликт. В ходе потасовки он нанес оппоненту не менее трех ударов ножом в область туловища. К счастью на помощь потерпевшему пришли родственники, доставившие его в медицинское учреждение.

Опасаясь привлечения к уголовной ответственности, мужчина скрылся от правоохранителей, после чего его объявили в федеральный розыск. В результате совместной работы следователей СК и сотрудников полиции в декабре 2022 года его задержали и заключили под стражу. Обвинительное заключение утверждено прокурором, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.