Воронежца осудили на шесть лет за то, что он нанял киллера для жены и ее сестры

Злоумышленника приговорили к наказанию в виде шести лет двух месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 4 апреля, Нижнедевицкий районный суд признал 33-летнего Ивана Булеева виновным по ч. 1 ст. 167 УК РФ (уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба), ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. п. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация совершения приготовления к убийству двух лиц, по найму). Об этом сообщает телеграм-канал прокуратуры Воронежской области.

Суд установил, что Булеев из-за ревности и длительных склок с женой и ее сестрой решил убить обеих женщин. Осуществить свой умысел он попросил знакомого. В качестве вознаграждения он пообещал отдать иномарку и сто тысяч рублей. Но потенциальный киллер не стал выполнять заказ, а сообщил о планах Булеева в полицию. В апреле 2022 года в момент встречи со своим знакомым при обсуждении вопроса о передаче вознаграждения за убийство мужчина был задержан. Кроме того, злоумышленник уничтожил часть имущества своей жены.

В итоге Булеева приговорили к наказанию в виде шести лет двух месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы после освобождения на один год.