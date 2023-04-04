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НовостиОбщество4 апреля 2023 15:36

В Воронежской области нашли мужчину, ушедшего из-за дома босиком и почти без одежды

По словам волонтеров, помогла оперативная реакция родственников
Алексей СЕРГУНИН
Фото со страницы поискового отряда "ЛизаАлерт" в VK.

Фото со страницы поискового отряда "ЛизаАлерт" в VK.

Сегодня около 2 часов ночи в Лисках нашли 65-летнего Александра Пелехова, пропавшего накануне.

- Мужчина ушел из дома вчера, 3 апреля, в районе 18:00, - рассказали «КП» в поисковом отряде «ЛизаАлерт». – Все прошло достаточно оперативно. Его нашли в Лисках в районе 2:00. Он находился возле одного из местных магазинов. Его в полном здравии доставили домой.

По словам волонтеров, на удачный итог поисков повлияла оперативная реакция родственников мужчины. Спустя всего полтора часа после его ухода из дома они известили «ЛизуАлерт». Учитывая, что Александр Пелехов ушел босиком и почти без одежды, промедление могло дорого аукнуться. А так все завершилось удачно.