У жителя Воронежской области нашли почти 17 кг марихуаны

Максимальное наказание по ч.2 статьи 228 УК РФ – до десяти лет тюрьмы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный отдел ОМВД России по Новохоперскому району закончил расследование и направил в суд уголовное дело в отношении 65-летнего местного жителя, обвиняемого в хранении марихуаны в крупном размере и обреза охотничьего ружья. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

- Обвиняемый хранил на территории частного домовладения и надворных построек части растений конопли, которые находились на различных стадиях высушивания, - отметила руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова. - По заключению экспертно-криминалистического центра областного главка МВД общая масса изъятой полицейскими марихуаны составила около 17 килограммов.

Также в ходе обыска полицейские обнаружили обрез охотничьего ружья, который по заключению экспертов, оказался пригодным для производства выстрелов. Обвиняемый не признал свою вину. Он уверяет, что намеревался использовать марихуану для изготовления компрессов, а обрез ружья ему был нужен для отпугивания птиц, которые охотились на урожай. Максимальное наказание по ч.2 статьи 228 УК РФ – до десяти лет тюрьмы.