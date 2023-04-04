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НовостиОбщество4 апреля 2023 13:33

Владимир Путин присвоил воронежскому гинекологу звание Заслуженного врача России

Ольга Лустина работает в областном диагностическом центре
Олег КУЗНЕЦОВ
Ольга Лустина.

Ольга Лустина.

Фото: с сайта Воронежского областного диагностического центра.

Владимир Путин присвоил почетное звание Заслуженного врача России заведующей отделением Воронежского областного клинического консультативно-диагностического центра Ольги Лустиной. Документ, где содержится информация об этом, разместили на сайте Кремля в понедельник, 3 апреля.

Ранее акушер-гинеколог высшей категории Ольга Лустина занимала второе место в областном конкурсе «Лучший врач 2016 года». Ее стаж работы составляет более 20 лет. В комментариях в интернете пациенты рассказывают, что довольны качеством приема этого врача. О популярности услуг Ольги Никитовны говорит и то, что на запись к ней стоит большая очередь.