В Воронеже начали поиски разработчика проекта реконструкции дома на улице Депутатской

Фото управления по охране ОКН Воронежской области Фото: Предоставлено

В Воронеже объявили торги на разработку научно-проектной документации для реставрации объекта культурного наследия – дома №7 по Депутатской. Эта сталинка является частью архитектурного ансамбля жилых домов постройки 30-х годов 20 века.

Напомним, раньше мэрия приняла дом в муниципальную собственность и ограничила вход в него посторонних, в том числе – вандалов.

- После разработки и согласования документации с профильным региональным ведомством на основе конкурентной процедуры определим инвестора, который после покупки при перепрофилировании и дальнейшем использовании, обязан будет сохранить этот дом, - сообщил в телеграм-канале мэр Вадим Кстенин.

При этом документально оформят границы, в которых сможет действовать будущий владелец.

Среди недавних «приобретений» мэрии - памятник Петру I, постамент которого удалось обновить, и могила поэта А.В. Кольцова, которую только планируют привести в порядок за счет муниципальных средств.

В планах мэрии также восстановление объекта культурного наследия «Заставский пилон». Уже прошел конкурс, с победителем которого заключили контракт.