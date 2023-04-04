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НовостиОбщество4 апреля 2023 13:06

В Воронеже начали поиски разработчика проекта реконструкции дома на улице Депутатской

После восстановления сталинке подыщут инвестора
Ирина КАЗАНИНА
Фото управления по охране ОКН Воронежской области

Фото управления по охране ОКН Воронежской области

Фото: Предоставлено

В Воронеже объявили торги на разработку научно-проектной документации для реставрации объекта культурного наследия – дома №7 по Депутатской. Эта сталинка является частью архитектурного ансамбля жилых домов постройки 30-х годов 20 века.

Напомним, раньше мэрия приняла дом в муниципальную собственность и ограничила вход в него посторонних, в том числе – вандалов.

- После разработки и согласования документации с профильным региональным ведомством на основе конкурентной процедуры определим инвестора, который после покупки при перепрофилировании и дальнейшем использовании, обязан будет сохранить этот дом, - сообщил в телеграм-канале мэр Вадим Кстенин.

При этом документально оформят границы, в которых сможет действовать будущий владелец.

Среди недавних «приобретений» мэрии - памятник Петру I, постамент которого удалось обновить, и могила поэта А.В. Кольцова, которую только планируют привести в порядок за счет муниципальных средств.

В планах мэрии также восстановление объекта культурного наследия «Заставский пилон». Уже прошел конкурс, с победителем которого заключили контракт.