Воронежский пенсионер потерял свыше 240 тысяч рублей, пытаясь заработать на инвестициях

3 апреля на территории региона зафиксированы семь сообщений о хищении денег с банковских карт. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Накануне в дежурную часть отдела полиции № 5 УМВД России по Воронежу с заявлением о совершенном в отношении него противоправном деянии обратился 64-летний местный житель. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Мужчина пояснил, что заинтересовался рекламой в интернете, обещавшей значительное увеличение дохода. Связавшись с контактным лицом, пенсионер около двух месяцев вкладывал деньги в инвестиции, пока не осознал, что за истекший период не только не увеличил свой доход, но и лишился накопленных сбережений, а также влез в кредитные долги. После того как связь с персональными кураторами прервалась, воронежец обратился за помощью в полицию. Причиненный ущерб составил более 240 тысяч рублей.

Всего за минувшие сутки на территории региона зафиксированы девять сообщений о фактах бесконтактных мошенничеств и семь сообщений о хищении денег с банковских карт. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил около двух миллионов рублей.

Сотрудники полиции в очередной раз напоминают жителям региона о необходимости соблюдать бдительность при дистанционном общении с неизвестными, тщательно проверять любую поступившую информацию, особенно касающуюся финансовых вопросов. Не переводить денежные средства на сомнительные реквизиты. Стражи порядка призывают не поддаваться на провокации лиц, пытающихся использовать доверчивость граждан в своих противоправных целях.