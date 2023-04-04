Дворец спорта «Юбилейный» отремонтируют две воронежские компании за 104 млн рублей

Пока «Юбилейный» на дворец не похож. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Завершились два конкурса, в которых определили подрядчиков для ремонта дворца спорта «Юбилейный». Приводить спортивную арену в современный вид будут специалисты воронежского ООО «Делк» и ООО «Стройгрупп» из пригородного райцентра Рамонь.

Основную часть работ должны выполнить сотрудники компании «Стройгрупп». За 86,5 миллионов рублей они заменят систему холодоснабжения, оконные блоки и витражи. А еще отремонтируют сейчас изрядно облупленный фасад и крышу.

Специалисты ООО «Делк» за 18,04 млн рублей установят в «Юбилейном» системы охранного телевидения, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией, а также автоматическую пожарную сигнализацию. Этот конкурс проводили повторно, сначала желающих заняться этими работами не оказалось.

Справка «КП»

Ледовый дворец «Юбилейный» построили в 1986 году к 400-летию Воронежа. С тех пор масштабной реконструкции в нем не было. «Юбилейный» - домашняя арена хоккейного клуба «Буран». Во Дворце спорта также тренируются ученики спортшколы № 7 и СШОР № 24 по хоккею имени Владислава Третьяка. Кроме того, в «Юбилейном» регулярно проходят концерты заезжих звезд.