13 медалей завоевали воронежцы на всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию

Фото ЦСП СК Воронежской области.

В первый турнира спортсмены Воронежской области записали на свой счет три медали на классической дистанции. Победу праздновал Илья Малыгин (среди юниоров до 21 года), третьи места заняли Анастасия Курова (до 21) и Мария Кустова (до 19).

В спринте, который прошел во второй день, Курова и Малыгин выиграли серебряные медали. В третий день в дисциплине «лонг» первым стал Малыгин, вторым - Владимир Хованский (до 15), третьей - Варвара Неделина (до 15). Последний день соревнований на средней дистанции принес нам еще пять наград. Золото в активе Малыгина, по серебру у Кустовой и Хованского, по бронзе – у Куровой и Юлии Ивановой (до 19).

- Горная местность, физически тяжелые дистанции, на которых набор высоты достигал 700 метров, - рассказал старший тренер сборной команды Воронежской области Александр Малыгин. - Чтобы показать призовой результат, недостаточно было технической подготовки, необходима была еще хорошая силовая составляющая. Поэтому успешное выступление наших юниоров сложно переоценить.