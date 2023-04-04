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НовостиОбщество4 апреля 2023 11:53

Все воронежские добровольцы-участники СВО получат по 120 тысяч рублей

Губернатор подписал соответствующий документ
Ирина КАЗАНИНА
Фото Олега Рукавицына

Фото Олега Рукавицына

Фото: из архива «КП»

Губернатор Воронежской области сообщил о решении выплачивать по 120 тысяч рублей всем добровольцам, заключившим контракт на военную службу с Министерством обороны и участвующим в СВО. Глава региона подписал соответствующее распоряжение.

- Ради справедливости эта выплата будет полагаться всем бойцам, подписавшим контракт с 24 февраля прошлого года, - уточнил Александр Гусев в своем телеграм-канале.

Кроме того, в регионе создали межведомственную комиссию, которая займется поддержкой участников СВО и их семей, а также координацией работы всех органов власти, волонтерских и общественных организаций области.

Напомним, решение уравнять в правах добровольцев и мобилизованных бойцов принято в марте.