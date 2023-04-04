Восемь городов Воронежской области вошли в число самых комфортных в России по итогам 2022 года

В центре Воронежа есть много мест для спокойных прогулок. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Воронеж вновь стал 19-м из числа крупнейших городов страны с самой благоприятной средой, набрав 198 баллов (+14 по сравнению с прошлым рейтингом). Об этом сообщает телеграм-канал департамента ЖКХ и энергетики Воронежской области. Еще пять городов нашего региона также улучшили показатели. Россошь и Лиски набрали по 205 баллов (+3 и+18 соответственно), Калач - 225 (+3), Павловск – 221 (+1), Богучар - 217 (+21). Нововоронеж и Поворино набрали по 203 балла и впервые вошли в число самых комфортных городов страны.

Тем временем, другие города Воронежской области – Борисоглебск, Острогожск, Семилуки, Бобров, Бутурлиновка и Новохоперск – по итогам 2022 года набрали по 180 баллов и лишь немного не дотянули до включения их в перечень самых комфортных. Наименьший показатель у Эртиля – 167 (+12).

Город считается комфортным, если он набирает более 180 баллов из 360 возможных. Индекс складывается из 36 индикаторов, которые характеризуют наиболее востребованные типы городских пространств: жилье, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура, прилегающие к ним участки, зеленые территории, набережные, уличная инфраструктура и общегородское пространство. Каждый из них оценивают баллами от 1 до 10 по показателям: безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, современность среды и эффективность органов власти. Баллы суммируются и формируют итоговый индекс качества.