Воронежцы удивились коричневому цвету Дюймовочки на обновленном фонтане

Фото из группы "Защита культурного наследия Воронежа" в "ВК" Фото: Предоставлено

Воронежские общественники оценили внешний вид фонтана у театра «Шут» на проспекте Революции, где идет реконструкция. И возмутились цветовой гаммой обновленного фонтана. Вместо золотого цвета центральная фигура – Дюймовочка – предстала взору воронежцев в коричневом.

- Почему Дюймовочка и весь декор стали после ремонта коричневого цвета? Они же были золотого цвета. У нас что, после ремонта золото превращается в коричневое? Это же не праздничный торт. Кто принял такое решение? Верните фигуркам цвет из нашего детства, не надо придумывать что-то своё, плохо получается, – возмутились активисты из «Института общественного контроля» в своем Telegram-канале.

Напомним, на реконструкцию фонтана выделили больше 21 миллиона рублей. И в эскизе Дюймовочка была золотого цвета. Фонтан показали горожанам 2 апреля.