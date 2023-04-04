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НовостиПроисшествия4 апреля 2023 11:25

В Воронеже на детской площадке нашли труп мужчины

Причина смерти устанавливается
Алексей СЕРГУНИН
Труп отправили на судмедэкспертизу, чтобы установить точную причину смерти.

Труп отправили на судмедэкспертизу, чтобы установить точную причину смерти.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Труп 67-летнего мужчины обнаружили на детской площадке в Воронеже вчера, 3 апреля, ы 17:50. Об этом «КП» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел возле дома № 38 по улице Красных Зорь, 38. Как пояснили в полиции, следов насильственной смерти на теле покойного не нашли. Труп отправили на судмедэкспертизу, чтобы установить точную причину смерти. Полицейские проводят проверку.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, труп 53-летнего мужчины нашли под окнами многоэтажки в Воронеже.