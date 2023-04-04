В Воронеже на детской площадке нашли труп мужчины

Труп отправили на судмедэкспертизу, чтобы установить точную причину смерти. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Труп 67-летнего мужчины обнаружили на детской площадке в Воронеже вчера, 3 апреля, ы 17:50. Об этом «КП» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел возле дома № 38 по улице Красных Зорь, 38. Как пояснили в полиции, следов насильственной смерти на теле покойного не нашли. Труп отправили на судмедэкспертизу, чтобы установить точную причину смерти. Полицейские проводят проверку.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, труп 53-летнего мужчины нашли под окнами многоэтажки в Воронеже.