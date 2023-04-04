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НовостиОбщество4 апреля 2023 10:46

В Воронеже два автобусных маршрута временно изменят схему движения 5 апреля 2023

Общественный транспорт с улицы Пеше-Стрелецкая направят по улицам Космонавтов, Пирогова, 9 Января, Донбасской и далее по маршрутам
Алексей СЕРГУНИН
Измененная схема движения будет действовать на протяжении четырех часов.

Измененная схема движения будет действовать на протяжении четырех часов.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

5 апреля в течение четырех часов будет скорректировано движение автобусных маршрутов № 32 («ул. Перхоровича - ул. Тверская») и № 77 («ул. Перхоровича - ул. Антонова-Овсеенко».). Об этом сообщает телеграм-канал администрации Воронежа.

Причина корректировок - закрытие движения участка улицы Пеше-Стрелецкой с 11:00 до 15:00. Автобусы будут следовать с улицы Пеше-Стрелецкой по улицам Космонавтов, Пирогова, 9 Января, Донбасской и далее по маршрутам. В обратном направлении – с улицы Донбасской по улицам Свободы, Пирогова, Космонавтов, Пеше-Стрелецкой и далее по маршрутам.