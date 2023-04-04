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НовостиСпорт4 апреля 2023 10:17

Воронежский каратист Дмитрий Брюхов стал призером «Кубка Успеха» в Новосибирске

В турнире приняли участие более 1800 спортсменов из четырех стран
Алексей СЕРГУНИН

Спортсмен сборной команды Воронежской области из спортивного клуба IRBIS TEAM RUSSIA Дмитрий Брюхов выступал в категории кадетов в весе до 63 кг. Он провел шесть поединков, которые выиграл «всухую», и остановился в шаге от финала.

Главный тренер региональной сборной Константин Пожидаев отметил, что это один из старейших турниров страны, один из первых в истории становления карате в России. Он и сегодня остается образцом отношения к карате и делает честь бойцам, сумевшим подняться на нем на пьедестал.