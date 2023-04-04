Воронежский каратист Дмитрий Брюхов стал призером «Кубка Успеха» в Новосибирске

Спортсмен сборной команды Воронежской области из спортивного клуба IRBIS TEAM RUSSIA Дмитрий Брюхов выступал в категории кадетов в весе до 63 кг. Он провел шесть поединков, которые выиграл «всухую», и остановился в шаге от финала.

Главный тренер региональной сборной Константин Пожидаев отметил, что это один из старейших турниров страны, один из первых в истории становления карате в России. Он и сегодня остается образцом отношения к карате и делает честь бойцам, сумевшим подняться на нем на пьедестал.