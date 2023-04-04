В воронежской библиотеке пройдет концерт гитарной музыки

5 апреля в библиотеке имени Никитина в рамках цикла «Среда музыкальная» пройдет концерт инструментальной музыки. В программе «Сердце просится звучать» выступит Владислав Клочков - студент 4-го курса музыкального колледжа имени Ростроповичей, солист гитарного оркестра «Большое баррэ», лауреат различных конкурсов.

Его манера игры отличается яркостью, эмоциональностью и увлеченностью. С большим умением он исполняет как соло с оркестром, так и в дуэте.

На предстоящей встрече Владислав Клочков представит популярные композиции для классической гитары: «Испанская серенада» (Хоакин Малатс), «Ивушка» (Сергей Руднев), «Осенний вечер» (Наполеон Кост), «Вариации на тему фолии» (Мигель Лиобет), «Фуга №1» (Лео Брауэр), Quizas quizas quizas (Андреа Бочелли), «Каприс № 24» (Никколо Паганини).

Концерт пройдет 5 апреля в 18.00 в главном корпусе "Никитинки" (пл. Ленина, 2) в лекционном зале четвертого этажа. Вход свободный, 6+