В Воронежской области «Газель» столкнулась с грейдером и врезалась в опору ЛЭП

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, накануне, 3 апреля, примерно в 11:20 в Каширском районе на 576 км автодороги М-4 «Дон» 34-летний житель Воронежа, управляя автомобилем ГАЗ-278812, столкнулся с двигавшимся по полосе съезда автогрейдером «ДЗ-122Б7» под управлением 60-летнего жителя Новоусманского района. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

После столкновения «Газель» врезалась в опору линии электропередач. В результате ДТП водитель ГАЗ-278812 получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. Стражи порядка проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.