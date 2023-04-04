В Воронежской области руководитель фирмы присвоила деньги и ценности на 295 тысяч рублей

Сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Лискинскому району выяснили факт присвоения денег в крупном размере. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Во время следствия установлено, что в Лискинском районе в 2021 году руководитель учреждения сферы связи присвоила деньги и товарно-материальные ценности на общую сумму 295 тысяч рублей. Чтобы скрыть факт хищения денежных средств из кассы, она изготовила фиктивную документацию.

Теперь 29-летней злоумышленнице в соответствии с частью 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата» грозит лишение свободы на срок до шести лет.