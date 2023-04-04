В воронежском «Буране» - новый главный тренер

Получится ли у Альберта Логинова вытянуть «Буран» со дна таблицы, большой вопрос. Фото: с сайта ХК «Буран»

В понедельник, 3 апреля, стало известно, что «Буран» в сезоне 2023-2024 годов возглавит Альберт Логинов. Об этом сообщили в пресс-службе клуба. Также изменился и состав тренерского штаба. Старшим тренером будет Сергей Душкин, наставником вратарей Вячеслав Седов. Единственный, кто остался в штабе – это Александр Буйницкий.

Альберт Логинов – воспитанник ижевского хоккея. Тренировал команды «Ижсталь» (Ижевск), «Молот-Прикамье» (Пермь), «Челны» (Набережные Челны), «Зауралье» (Курган), «Северсталь» (Череповец), «Металлург» (Новокузнецк), «Молот» (Пермь).

Сергей Душкин – воспитанник хоккейной школы «Прогресс» (Глазов). Тренировал команды «Ижсталь-2» (Ижевск), «Стальные Ижи» (Ижевск), «Прогресс» (Глазов), «Зауралье» (Курган), «Ермак» (Ангарск), «Ижсталь» (Ижевск), «Барс» (Казань), «Красноярские Рыси» (Красноярск).

Вячеслав Седов начинал познавать азы хоккея в Перми. Работал в командах «Зауралье» (Курган), «Юниор» (Курган), «Молот-Прикамье» (Пермь), «Молот» (Пермь), МХК «Молот» (Пермь).

Уход Дмитрия Крамаренко, честно говоря, не радует. Под его руководством «Буран» на финише сезона ожил и выиграл четыре из пяти матчей. Есть большие сомнения, что его стоило менять. Хотя и рады будем ошибиться.