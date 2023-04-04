Воронежцы заподозрили в подделке протоколы шести общих собраний домов

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

За прошлую неделю государственная жилинспекция перенаправила в воронежскую полицию шесть обращений от жильцов многоквартирных домов, в которых граждане выразили сомнения в подлинности протоколов общих собраний. Это дома по адресам:

- ул. Юлюса Янониса, д. 1, протокол от 23.12.2022 о выборе для управления ООО «Добрый Дом» (3 обращения),

- ул. Богдана Хмельницкого, д. 46Б, протокол от 01.02.2023 о выборе для управления ООО УК «Ванда Рус»;

- Московский проспект, д. 110Л, протокол 10.03.2023 о выборе для управления ООО УК «Арка»;

- Ростовская, д. 74, протокол от 01.02.2023 о выборе для управления ООО УК «Забота».

Чтобы предотвратить поступление поддельных протоколов, все полученные документы сотрудники ГЖИ размещают на сайте инспекции, в группах ГЖИ в соцсетях и телеграм-канале.

- Если собственники сомневаются в истинности проведенного собрания, они могут ознакомиться с протоколом в ГЖИ (г. Воронеж, ул. Кирова, 6А, 4 этаж, 406 кабинет), в том числе и сделать фотокопии, - напомнили в инспекции.