В Воронеже привели в порядок четыре сквера и 400 дворов

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

В Воронеже начался месячник благоустройства. В первый день апреля на уборку города в Ленинском районе более полусотни чиновников, почти тысяча жителей частного сектора, более пятисот работников различных предприятий и учреждений района и еще 270 работников жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Им помогала 31 единица различной спецтехники комбината благоустройства.

Совместно участники субботника привели в порядок скверы им. Н.В. Станкевича, «Архитекторов», «Мирный» и бульвар «Красноармейский».

Кроме того, сотрудники УК и жители освободили от зимнего мусора больше 400 дворов, а предприниматели помыли 219 витрин – своих «визитных карточек».

За день вывезено 350 кубометров различного мусора, очищено 10,4 км прилотковой зоны дорог.

– Замечательное начало апреля, результаты первого районного субботника порадовали. Отрадно, что наши горожане, работники предприятий и учреждений понимают важность совместной работы по наведению чистоты и порядка. Впереди еще достаточно много работы, но уверен, что весь месячник благоустройства пройдет на той же позитивной волне, на какой стартовал, – подвел итог первого районного субботника руководитель управы Ленинского района Сергей Ситников.

Напомним, присоединиться к уборке города можно весь апрель.