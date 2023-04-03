Концерт Ани Лорак в Воронеже все-таки отменили

Ани Лорак Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Концерт украинской певицы Ани Лорак, против которого выступили городские активисты, все-таки отменили в Воронеже.

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, против выступления звезды, планировавшегося 24 апреля, в соцсетях выступили неравнодушные воронежцы, они агитировали запретить концерт под тем предлогом, что Ани Лорак собирала деньги на помощь ВСУ.

Из-за поднявшегося скандала звезда была вынуждена оправдываться, что участвовала лишь в гуманитарных миссиях. Тем не менее, сразу после этого концерт Лорак в Воронеже перенесли на неопределенный срок. Теперь же появилось сообщение об окончательной отмене воронежского выступления звезды, можно сдать билеты.

Ранее концерты Лорак по тем же причинам отменили в Краснодаре и Ростове-на-Дону.