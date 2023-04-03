В рахманиновских празднествах в Воронеже примет участие известная оперная певица

Ольга Перетятько участвовала в Платоновском фестивале в Воронеже. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Цикл концертов симфонического оркестра ВКЗ «Приношение Рахманинову. Великая музыка русского гения», посвященных 150-летию известного композитора, откроет выступление мировой знаменитости. 30 апреля в Воронежском концертном зале звезда мировой оперы Ольга Перетятько исполнит знаковые романсы Рахманинова «Не пой, красавица, при мне», «Сирень», «Здесь хорошо», «Вокализ», «Весенние воды», а также ари «О, не рыдай, мой Паоло» из оперы «Франческа да Римини»

Ольга Перетятько - выдающаяся российская оперная певица, обладательница сопрано редкой красоты, одна из самых востребованных певиц своего поколения. Она выступала на одной сцене с Пласидо Доминго, Дмитрием Хворостовским, Хосе Каррерасом, участвовала в спектаклях известных постановщиков Робера Лепажа, Дмитрия Чернякова, Клаудиа Шолти. Ольге Перетятько рукоплескали зрители Метрополитен- опера в Нью-Йорке, Берлинской и Венской оперы, миланского «Ла Скала», Большого театра в Москве, Мариинского театра в Санкт-Петербурге.

В программе воронежского концерта также популярная оперная классика - ария Матильды из оперы «Вильгельм Тель», каватина из оперы «Семирамида», ария Розины из оперы «Севильский цирюльник» и ария Фьориллы из оперы «Турок в Италии» Россини, а также ария Come bello из оперы «Лукреция Борджиа» Доницетти.

Концерт пройдет в ВКЗ 30 апреля в 19.00, 6+