Глава села под Воронежем за взятку зачел осужденному 300 часов обязательных работ

Главу села под Воронежем будут судить за взятку от нарушителя ПДД.

Инцидент произошел в сентябре 2020 года. К главе администрации Михайловского сельского поселения обратился осужденный за неоднократное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Мужчина в наказание получил 300 часов обязательных работ и попросил за вознаграждение оформить ему фиктивное отбытие уголовного наказания. Глава поселения получил на карту 12 000 рублей и внес в официальные табели учета рабочего времени осужденного информацию об отработке наказания, заверив их своей подписью и гербовой печатью администрации.

- Сфальсифицированные документы глава поселения лично передал в уголовно-исполнительную инспекцию, - сообщили в прокуратуре Воронежской области. - Уголовное дело направлено в Панинский райсуд.