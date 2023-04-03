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НовостиПроисшествия3 апреля 2023 16:03

Глава села под Воронежем за взятку зачел осужденному 300 часов обязательных работ

Теперь сам сядет на скамью подсудимых
Ярослав ИВАНОВ

Главу села под Воронежем будут судить за взятку от нарушителя ПДД.

Инцидент произошел в сентябре 2020 года. К главе администрации Михайловского сельского поселения обратился осужденный за неоднократное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Мужчина в наказание получил 300 часов обязательных работ и попросил за вознаграждение оформить ему фиктивное отбытие уголовного наказания. Глава поселения получил на карту 12 000 рублей и внес в официальные табели учета рабочего времени осужденного информацию об отработке наказания, заверив их своей подписью и гербовой печатью администрации.

- Сфальсифицированные документы глава поселения лично передал в уголовно-исполнительную инспекцию, - сообщили в прокуратуре Воронежской области. - Уголовное дело направлено в Панинский райсуд.