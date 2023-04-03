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НовостиПроисшествия3 апреля 2023 15:36

В Воронеже будут судить автомобилистку, повторно пойманную пьяной за рулем

Женщина отказалась пройти медосвидетельствование
Ярослав ИВАНОВ

В Воронеже в суд передают дело 38-летней нарушительницы ПДД. Женщину повторно поймали пьяной за рулем.

Инцидент произошел в феврале 2023 года. Ночью на улице Краснознаменной сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Кia Optima. У женщины за рулем имелись признаки опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования водитель отказалась. Как выяснили правоохранители, даму уже наказывали за управление транспортным средством в состоянии опьянения, ее штрафовали и лишали прав на год и семь месяцев.

- В ходе дознания судом наложен арест на автомобиль обвиняемой. При вынесении приговора, наряду с назначением наказания, будет решен вопрос о конфискации транспортного средства, использованного при совершении преступления, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.